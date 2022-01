Arthur Miles in semifinale a “The Voice Senior” con la squadra del rapper Clementino. Prosegue nel migliore dei modi l’avventura del cantante americano – che da anni vive nel Comasco – nella trasmissione di Rai1, condotta da Antonella Clerici. Nell’ultima puntata andata in onda, i quattro coach – Loredana Bertè, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino – hanno scelto i cantanti che parteciperanno alla semifinale di venerdì prossimo, 14 gennaio. Una decisione dolorosa, visto che ogni team è ora composto da sei artisti, selezionati da un gruppo di 15.

Miles alle cosiddette “blind auditions” (QUI l’articolo) aveva emozionato tutti con la sua interpretazione di “What a wondeful world” di Louis Armstrong. Nella circostanza aveva scelto di far parte della formazione di Clementino. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha avuto dubbi nel decidere di portare in semifinale l’interprete americano-comasco.

Ora l’attesa è tutta per la puntata di venerdì prossimo. Assieme ad Arthur Miles (classe 1949) Clementino ha scelto Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale, Vittorio Bonetti, Russell e Pino Pugelli. Tra gli avversari più accreditati in altre squadre, Claudia Arvati (già corista dei più noti cantanti italiani) e Annibale Giannarelli (interprete di importanti colonne sonore, fra cui “Lo chiamavano Trinità”). Nel gruppo dei semifinalisti anche Lanfranco Carnacina (che in passato ha preso parte a due Festival di Sanremo) e Fabrizio Pausini, papà di Laura.