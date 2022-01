Lavori al viadotto di Cernobbio. Da lunedì 10 gennaio e fino al 28 gennaio scatteranno sensi unici e divieti sulle rampe d’ingresso e di uscita della strada statale Regina. Si tratta di lavori per la manutenzione straordinaria dei viadotti. Anas infatti ha programmato gli interventi per il risanamento dei cordoli e la sostituzione della rete anti lancio presenti nel tratto della statale Regina in corrispondenza del viadotto Cernobbio.

Lavori al viadotto Cernobbio

A partire dalle 8 di lunedì 10 gennaio verranno instituite delle limitazioni. Limitazioni che saranno disposte progressivamente, secondo l’avanzamento dei lavori e programmate in tre fasi: si parte con l’istituzione del senso unico per il traffico proveniente da nord in direzione Como, con deviazione dei veicoli provenienti da via Silvio Pellico di Como sulla rampa di via Ponte Nuovo di Cernobbio.

La seconda fase prevede invece la chiusura della rampa di uscita della statale Regina in direzione dell’autostrada A9 con deviazione del traffico proveniente da nord sulla via Silvio Pellico. Infine la chiusura della rampa in ingresso alla statale Regina da via Ponte Nuovo, con deviazione del traffico su via Silvio Pellico.

Il cantiere non sarà presente nei giorni di sabato e domenica e i lavori termineranno il 28 gennaio 2022.