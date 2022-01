Non sopporta più la suocera e chiama la polizia per chiedere di allontanarla da casa. Intervento insolito per gli agenti delle volanti della questura di Como. Chiamati per una lite domestica a Como, in via Cipolla, gli agenti hanno trovato un 40enne ucraino che discuteva con la suocera, una connazionale di 60 anni. L’uomo ha riferito che la convivenza con la madre della moglie, temporaneamente ospite a casa della figlia, era diventata insostenibile e voleva che gli agenti la allontanassero da casa.

La mediazione dei poliziotti e della stessa moglie del 40enne ha riportato la calma. L’uomo avrebbe accettato di ospitare ancora per una decina di giorni la suocera, che poi aveva già in programma di tornare al suo domicilio per riprendere a lavorare.

