Corse campestri rinviate a causa del Covid. Eventi della Fidal provinciale di Como e Lecco programmati per il prossimo fine settimana che non potranno essere disputate. Le rispettive amministrazioni comunali in questa fase di aumento dei contagi hanno infatti preferito bloccare lo svolgimento delle manifestazioni nel loro territorio.

Il primo appuntamento stoppato era previsto per sabato 15 gennaio a Cantù: Polisportiva San Marco e Comune hanno deciso di spostare in un momento più propizio la prima tappa del “Campionato brianzolo di corsa campestre”.

Medesima sorte, il giorno dopo, per la gara valida per il “Trofeo Lanfritto-Maggioni” – doveva essere l’apertura dell’edizione 2021-2022 – che era programmata per domenica 16 a Cassago, in provincia di Lecco. Una manifestazione, il “Lanfritto-Maggioni”, tra le più radicate nel territorio delle province di Como e Lecco. L’edizione d’apertura si svolse infatti nel 1974. Una competizione giovanile organizzata dalla Fidal dedicata alla memoria di Attilio Lanfritto e Giorgio Maggioni, atleti investiti mortalmente da un’automobile mentre si allenavano sulle strade di casa.

Corse campestri del prossimo weekend dunque rinviate. Ma, vista la situazione, non sono da escludere prossimamente altre variazioni del calendario provinciale. Tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione legata all’emergenza sanitaria.

