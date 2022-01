Sconfitta interna per Albese contro la capolista Talmassons. Nell’unico incontro andato in scena nel girone B di serie A2 di pallavolo femminile, la squadra lariana è stata superata in casa per 3-1 dalle friulane del Talmassons. Comasche che hanno pagato anche un lungo stop degli allenamenti a causa del Covid, ma che comunque non hanno sfigurato contro la compagine che guida solitaria la classifica del gruppo. Nel prossimo turno – ma tutto rimane vincolato all’evoluzione dell’emergenza sanitaria – le lariane sono attese dalla trasferta di Montecchio, in provincia di Vicenza.