“Alla soglia dei 68 anni, non mi sento più in grado di portare avanti in modo soddisfacente la missione di parroco che mi è stata affidata quattro anni fa dal vescovo”. Il parroco della comunità pastorale di Tavernerio, Solzago e Ponzate don Giorgio Cristiani ha annunciato domenica ai fedeli le dimissioni dal suo incarico.

Il messaggio

“La vecchiaia ha già cominciato a farsi sentire – ha scritto in un messaggio ai fedeli – Ci vuole sicuramente un parroco più energico e più aggiornato. Tre parrocchie e un oratorio estremamente impegnativo sono stati per me una gioia, ma nel contempo anche una fatica che, in questi tempi resi ancor più difficili dall’epidemia, io non riesco più a reggere sia dal punto di vista fisico, che da quello spirituale e psicologico. Pertanto, dopo essermi confrontato con il vescovo e con il vicario generale, insieme abbiamo concordato la decisione di cui oggi vi rendo partecipi”.

Il saluto

Dopo le dimissioni del parroco è stato indicato un successore. “La responsabilità delle tre parrocchie passa in primis a don Alfonso Rossi, l’attuale parroco di Lipomo, naturalmente con la collaborazione di don Carlo e di don Alberto – spiega don Giorgio – Per quanto mi riguarda sarò a Tavernerio ancora per qualche settimana come semplice parrocchiano, con l’intenzione di dare il saluto finale alle tre parrocchie durante le messe di domenica 23 gennaio a Solzago, del 30 a Tavernerio e del 6 febbraio a Ponzate. Una Avemaria per me. Grazie ancora e ciao a tutti”.