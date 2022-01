Un tampone positivo ogni cinque in Lombardia. In base all’ultimo bollettino regionale, sono stati accertati 36.858 nuovi casi positivi con 191.021 test processati. Il tasso di positività è del 19,3%. Resta difficile la situazione degli ospedali. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 244, 7 più di ieri. Balzo delle degenze nei reparti ordinari, con un aumento di 280 ricoveri e un totale di 2.887 degenti. Nelle ultime 24 ore in regione ci sono state altre 38 vittime a causa del virus.

I casi nelle province

In provincia di Milano i nuovi casi sono 10.410, dei quali 4.194 nel capoluogo lombardo. In provincia di Como i nuovi casi sono 2.457. Solo Sondrio, con 729 casi, e Lodi con 915 sono sotto quota mille. In provincia di Bergamo sono 3.733 i casi, 5.049 a Brescia, 1.188 a Cremona, 1.172 a Lecco, 3.261 a Monza e Brianza, 1.243 a Mantova, 1.768 a Pavia, 3.647 a Varese.