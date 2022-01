Falcons-Hockey Como rinviata a causa del Covid. L’elevato numero di casi nella formazione di Bressanone ha portato allo stop della partita in programma nella serata di ieri. Il match sul ghiaccio degli altotesini avrebbe dovuto inaugurare la seconda parte del campionato della formazione comasca. Dopo il sesto piazzamento nella stagione regolare, i lariani ora sono impegnati nel Qualification Round, che mette in palio tre posti nel tabellone finale dei playoff del torneo cadetto Italian hockey league. Falcons-Hockey Como rinviata per il Covid, ma non solo. Medesima sorte, sempre nel Qualification Round, per il derby altoatesino fra Appiano e Dobbiaco.

QUI il sito della Federghiaccio

QUI la pagina di sport del nostro sito