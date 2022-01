Meno tamponi, come abitualmente accade il lunedì e tasso di positività al 20,3% in Lombardia. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari. In base all’ultimo bollettino, a fronte di 86.367 test processati, in regione sono stati accertati 17.581 nuovi casi positivi.

Il numero più drammatico, quello delle vittime, nelle ultime 24 ore è salito a 61, per un totale di 35.464 cittadini lombardi uccisi dal virus. Cresce ancora la pressione sugli ospedali, soprattutto sui reparti ordinari. Nelle terapie intensive i degenti sono 246, 2 in più rispetto a ieri. I ricoverati in condizioni meno gravi invece salgono a 2.999, con una crescita di 112.

La situazione delle province. Il territorio milanese conta 7.355 nuovi contagi, dei quali 2.733 nel capoluogo lombardo. In provincia di Como i nuovi contagi sono 513