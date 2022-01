Rientro a scuola, le nuove regole per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico sono diversificate tra i diversi ordini e gradi di istruzione.

Qui le indicazioni del Ministero.

Scuola dell’infanzia e Servizi educativi per l’infanzia:



Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Scuole primarie

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (il cosiddetto T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado



Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con il proseguimento delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.

Con due casi scatta la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni.

Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.