Intervento dei vigili del fuoco di Cantù e Appiano Gentile con due autobotti a supporto dei colleghi di Varese. Questi ultimi nel pomeriggio di oggi sono stati chiamati per lo spegnimento di un incendio in un fabbricato dismesso, un ex macello, in via Trieste a Caronno Pertusella. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Nel tardo pomeriggio erano in corso le operazioni di spegnimento.

