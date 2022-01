Allenamenti di Nibali e Cataldo sulle strade del Lario. Non è difficile scorgere in questi giorni i due noti ciclisti mentre si preparano per la nuova stagione sui percorsi del Comasco. Entrambi vivono in Canton Ticino e quotidianamente si spostano su tracciati adatti ala preparazione per la nuova stagione.

Vincenzo Nibali nel 2022 è tornato all’Astana, con cui aveva peraltro vinto il Giro di Lombardia nel 2015 sul traguardo di piazza Cavour. Nel curriculum del 37enne corridore di origine siciliana il primo posto al Tour de France (2014), al Giro d’Italia (2013 e 2016) e alla Vuelta di Spagna (2010). Non vanno poi dimenticati anche il “Lombardia” 2017, la Milano-Sanremo 2018 e due titoli italiani su strada.

Dario Cataldo, classe 1985, abruzzese di origine, quest’anno è passato alla Trek-Segafredo, che è stata la squadra di Nibali fino allo scorso 31 dicembre. Tra i corridori più apprezzati e carismatici del gruppo, Cataldo è stato il vincitore della tappa del Giro d’Italia del 2019 partita da Ivrea e terminata sul lungolago di Como, disputata domenica 26 maggio. Un successo epico, dopo una lunga fuga con il bergamasco Mattia Cattaneo. Un tentativo partito nelle prime fasi della frazione.

Proprio Cataldo parla degli allenamenti sulle strade del Lario in questi giorni. “La scelta riguarda percorsi esposti al sole, per cercare di evitare il freddo che caratterizza il periodo”. Tra i percorsi più gettonati, le ascese di Brunate, del Bisbino, dell’Alpe del Vicerè e di San Fedele Intelvi. Oggi l’abruzzese e Nibali si sono concessi una pausa ad Argegno, immortalati in una foto con l’amatore e grande appassionato Angelo Paganoni.

Vincenzo Nibali e Dario Cataldo in questo caso erano in coppia, ma spesso il gruppo di “Pro” è più folto e comprende, tra gli altri, Davide Ballerini, Giacomo Nizzolo, Diego Ulissi e Alberto Bettiol. La composizione dipende poi dai singoli programmi di ogni atleta.

Per quanto riguarda le gare 2022, Vincenzo Nibali parteciperà sia al Giro d’Italia che al Tour de France. L’esordio sarà ai primi di febbraio in Spagna alla Vuelta Valenciana. Dario Cataldo inizierà con una serie di gare in Francia, mentre la “prima” in Italia sarà al Trofeo Laigueglia il 2 marzo. Anch’egli sarà poi presente al Giro d’Italia, con un importante stimolo. “Nel 2019 ho vinto in piazza Cavour – spiega – in quella che considero la mia tappa di casa, da comasco adottivo. Nel 2022 ci sarà invece una frazione, che sono andato a studiare negli scorsi giorni, nel mio Abruzzo, la terra in cui sono nato”. Appuntamento fissato, in questo caso, con la “Isernia- Blockhaus” (187 chilometri e 4.990 metri di dislivello).

QUI la pagina di SPORT del nostro sito