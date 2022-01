Il presidente della Regione Attilio Fontana, il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi e il consigliere del Movimento5Stelle Dario Violi saranno i delegati della Lombardia per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. La prima seduta comune in Parlamento per il voto del successore di Sergio Mattarella è fissata per lunedì 24 gennaio.

I voti

Le votazioni in consiglio regionale si sono tenute questa mattina. Il comasco Alessandro Fermi, esponente della Lega, ha ottenuto 31 voti. Il governatore Fontana 47 e Violi 22. Rispettata di fatto la prassi che prevede che la delegazione regionale sia composta dal governatore, dal presidente del consiglio regionale e da un esponente dell’opposizione.

Ogni consigliere poteva esprimere un massimo di due preferenze e, come previsto dalle norme, vengono eletti i due più votati della maggioranza e il più votato della minoranza.

“È per me un grande onore rappresentare i cittadini Lombardi in questo importante momento della storia repubblicana”, ha commentato Alessandro Fermi, che poi ha ironicamente aggiunto: “Mi auguro solo che l’elezione non sia lunga come quella di Leone, 23 votazioni”.

Le parole di Violi

Soddisfatto Violi: “Ventidue voti dimostrano che il M5Stelle ha lavorato in modo puntuale e compatto in questi anni”.