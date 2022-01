Stazione San Giovanni a Como. Entrare e uscire può essere molto pericoloso. La copertura in porfido del marciapiede è infatti in pessimo stato, con parti mancanti e pietre lungo il percorso, come segnalato da tempo da molti abitanti.

Zona stazione San Giovanni: percorso ad ostacoli, slalom con le valigie

Ma il rischio di inciampare o cadere si estende a tutta l’area. Piazzale San Gottardo, viale Tokamachi e le strade che lo circondano, sono infatti una distesa di rattoppi malfatti all’asfalto. Non si contano i sanpietrini mancanti, spostati e sollevati. Una condizione di incuria che oltre ad essere un pericolo per pedoni, ciclisti ma anche per mezzi a motore, offre una pessima immagine della città, ancor più ai turisti per i quali non rappresenta certo un bel biglietto da visita, costretti a rischiosi slalom muniti di trolley e valigie.

Necessario un intervento al più presto

Più volte sarebbe stato sollecitato un intervento di messa in sicurezza della zona stazione San Giovanni, ma sembrerebbe che l’unico risultato ottenuto, siano proprio i rattoppi improvvisati per chiudere le buche. La zona versa ormai in uno stato di abbandono tale da non rendere più posticipabile un intervento di ripristino del suolo stradale se si vuole tutelare la sicurezza di tutti.

