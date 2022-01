Incendio di materiale abbandonato in una ditta dismessa: nel tardo pomeriggio di oggi intervento dei vigili del fuoco di Como. Poco prima delle 18 i pompieri sono giunti con quattro mezzi a Lurate Caccivio nella ex ditta Tettamanti, ora dismessa. Materiale abbandonato è andato a fuoco. Non sono stati segnalati feriti o comunque problemi a persone.