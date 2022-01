Nuovo record di positivi in provincia di Como. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 3.279 nuovi positivi. In Lombardia il tasso di positività scende al 17,1%, ma aumentano ancora i ricoveri, soprattutto nei reparti ordinari. La Regione, come dichiarato dallo stesso presidente Attilio Fontana, passerà quasi certamente in zona arancione.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 265.222 tamponi e accertati 45.555 nuovi casi positivi. Sono 55 i cittadini lombardi che hanno perso la vita per il virus. Cresce ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie. Nelle terapie intensive sono 256 i malati, 10 in più rispetto a ieri. Balzo dei ricoveri nei reparti ordinari. I pazienti salgono di 203 unità e arrivano a quota 3.202.

All’ospedale Sant’Anna sono attualmente 133 i pazienti ricoverati, dei quali 11 in condizioni gravi in terapia intensiva. Questa mattina risultavano inoltre 37 pazienti al pronto soccorso.

La situazione delle province. Nel territorio milanese sono 13.022 i nuovi contagi, dei quali 5.212 a Milano città. Como ha toccato quota 3.279 nuovi contagi. Tutte le province ad eccezione di Sondrio registrano più di mille nuovi contagi.