Un uomo di 52 anni è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave in un incidente in via Spartaco, a Rebbio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’uomo avrebbe perso il controllo della vettura, che si è poi ribaltata. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce Rossa di Uggiate e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia locale.

Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Cantù.