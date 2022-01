Stop ai campionati di pallanuoto fino al 5 febbraio. La decisione è stata presa dalla Federazione nuoto vista la situazione legata alla sempre maggiore diffusione del Covid-19. La Fin ha disposto la sospensione temporanea dei tornei nazionali di pallanuoto 2021-2022 di serie A1 maschile e femminile, A2 maschile e Under 18 maschile, oltre al rinvio dell’inizio dei campionati di serie B maschile e A2 femminile.

Una decisione, quella dello stop ai campionati fino al 5 febbraio, che tocca da vicino anche le formazioni lariane, visto che la Como Nuoto maschile milita in serie A2, mentre quella femminile è protagonista in A1. Non prenderà dunque il via, inoltre, il torneo della Pallanuoto Como, che era attesa dall’inizio della serie cadetta proprio nel prossimo fine settimana.

La ripartenza dell’A1 maschile è prevista per il 12 febbraio, dell’A1 femminile e dell’A2 maschile una settimana prima, il giorno 5. Durante il periodo di stop forzato verranno recuperate le partite fin qui rinviate a causa del Covid. L’inizio del campionato di B maschile è programmato per sabato 5 febbraio; il giorno successivo il via dell’A2 femminile.

QUI il sito della Federazione Nuoto

