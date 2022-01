Ripartenza della serie B: dopo gli scossoni al calendario a causa dell’emergenza sanitaria giovedì sera, tornano in campo le squadre della serie cadetta. Si ricomincia con due recuperi di gare saltate per Covid, entrambe alle 20.30: Benevento-Monza (arbitro Paolo Valeri di Roma) e Lecce-Lanerossi Vicenza (diretta da Antonio Di Martino di Teramo).

Nel fine settimana, poi, la ripartenza della serie B sarà completata con la disputa del diciannovesimo turno, quello bloccato lo scorso 26 dicembre, sempre a causa del Covid. Il Como sarà impegnato sul terreno della Cremonese sabato 15 gennaio alle 14. Nel gruppo dei lariani per ora rimane soltanto un elemento positivo. Per ora da parte della società grigiorossa rimane sospesa la vendita dei biglietti, in attesa di una decisione definitiva delle autorità competenti sull’ingresso negli stadi. Anche per gli ingressi con accredito è prevista una selezione per limitare le presenze.

Mentre i lariani proseguono gli allenamenti a Bregnano, ci sono due ormai ex azzurri ceduti nel mercato che hanno raggiunto le loro nuove formazioni in serie C. Dario Toninelli si è accasato alla Pro Sesto, mentre Azzedine Dkidak è andato al Potenza. La formazione della Basilicata fino a qualche mese fa era allenata da una vecchia conoscenza del Como, Fabio Gallo. Il tecnico 51enne, ex azzurro, è stato esonerato in ottobre dopo una partenza non brillante.

I temi della serie B saranno al centro dell’attenzione questa sera alle 20.10 su Espansione Tv nel corso del programma “L’anteprima del Barbiere”. In studio i conduttori Carlo Ferrario e Mariella Petagine, che avranno in collegamento un ospite del Calcio Como e una “vecchia gloria” della società lariana. Alle 21.20, poi, spazio ai temi della serie A con la trasmissione “Il Barbiere”.