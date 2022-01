Positivo al Covid, un 45enne senza fissa dimora si è allontanato dal Sant’Anna e ha fatto perdere le proprie tracce. Ritrovato dalla polizia al dormitorio dell’Ozanam, è stato denunciato e poi riaccompagnato in ospedale. E’ fuggito di nuovo poche ore dopo.

Nella giornata di ieri, gli operatori dell’ospedale di San Fermo hanno segnalato alle forze dell’ordine l’allontanamento di un tunisino di 45 anni risultato positivo al tampone.

Gli agenti delle volanti della questura di Como hanno avviato le ricerche e hanno individuato l’immigrato in via Napoleona, al dormitorio. L’uomo è stato denunciato a piede libero per aver messo a rischio la salute pubblica, come previsto dall’articolo 260 del Regio Decreto del 1934 in materia sanitaria.

Trattandosi di una persona positiva al Covid, il 45enne non poteva restare nel dormitorio. Gli agenti lo hanno riportato al Sant’Anna, l’ospedale dal quale si era allontanato. Poche ore dopo però il tunisino ha fatto nuovamente perdere le proprie tracce.