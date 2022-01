Trasferta a Cuneo amara per la Libertas Cantù. Il pronostico, purtroppo per i brianzoli è stato rispettato, con un secco 3-0 finale a favore della formazione piemontese (parziali 25-21, 25-14, 25-19). Il match era valido recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 di pallavolo maschile. Una sfida posticipata per il focolaio di Covid che ha colpito i canturini. Nonostante la formazione molto rimaneggiata, i ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno messo il massimo fronte ai più quotati avversari e hanno lottato fino alla fine in casa della seconda in classifica.

“Cuneo è più forte di noi, ha meritato la vittoria, e non c’è niente da dire – ha spiegato alla fine Battocchio – Io devo però applaudire la mia squadra, devo ringraziare i miei ragazzi perché hanno dato tutto quello che potevano. I miei giocatori e sono stati esemplari nell’atteggiamento, nell’umiltà e nella dignità di giocare un match in condizioni non semplici. I giocatori della Libertas meritano ogni applauso perché sono venuti qui e hanno dato il 1000% per quello che potevano dare, con una dignità straordinaria”.

I brianzoli sono ora attesi, domenica prossima, dalla trasferta in Basilicata contro il Lagonegro.

