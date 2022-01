Bando per la bonifica dell’area ex Ticosa di Como, al via i sopralluoghi delle aziende interessate per le opere di bonifica e smaltimento dei rifiuti. A gennaio sono partite le ispezioni – previste dal bando di gara – per svolgere le verifiche dell’area oggetto di intervento da parte delle società che ne hanno fatto richiesta. Gli interventi riguardano la bonifica dell’ultima porzione di terreno che resta da ripulire, ossia la “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella. A fine mese, una volta dunque terminata la fese dei sopralluoghi, si procederà con l’offerta economica. L’appalto infatti sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.

Gli interventi per bonificare anche l’ultima porzione di terreno nell’area della Ticosa di Como, sono da tempo attesi dai comaschi. La gara – secondo il cronoprogramma dettato dalla giunta e nella speranza che non si verifichino nuovi intoppi e rallentamenti – sarà assegnata a febbraio.

Parcheggio Ticosa

Intanto il Comune lavora per realizzare il parcheggio davanti alla Santarella, sempre nell’area della Ticosa. A gennaio è atteso l’appalto per i lavori e successivamente il via libera al cantiere. Il progetto prevede la realizzazione di un centinaio di posti auto a raso che sorgeranno tra via Sant’Abbondio e l’ex tintostamperia. Il nuovo parcheggio comprenderà la porzione di area a ridosso dell’edificio della Santarella e una fila di posti a raso lungo il muro che delimita l’area della Ticosa.