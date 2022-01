Covid in Lombardia. Aumentano le vittime e diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Oggi, i dati in regione mostrano, a fronte di 223.167 tamponi effettuati, 41.050 nuovi casi Covid. Il tasso di positività- rispetto a ieri- cresce e oggi si attesta al 18,3% (rispetto al 17,1 di ieri).

Covid in Lombardia. In terapia intensiva i letti occupati sono 253 (3 in meno di ieri) mentre nei reparti ordinari sono 3.317 (115 in più di ieri). E’ in crescita anche il numero dei decessi. Oggi le vittime sono 91 e il totale da inizio pandemia sale a 35.610.

I dati per provincia

Milano: 12.065 di cui 5.095 a Milano città;

Bergamo: 4.026;

Brescia: 5.880;

Como: 2.637;

Cremona: 1.395;

Lecco: 1.292;

Lodi: 994;

Mantova: 1.550;

Monza e Brianza: 3.597;

Pavia: 2.127;

Sondrio: 735;

Varese: 3.337.

