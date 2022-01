“Non metto la mascherina e non pago la multa, il Dpcm è incostituzionale”. Invitato dagli agenti delle volanti della questura di Como a coprire bocca e naso, un 33enne di Livorno avvicinato dai poliziotti mentre passeggiava in viale Geno senza il dispositivo di protezione si è rifiutato di fare quanto gli veniva richiesto. Gli agenti hanno avvicinato un uomo che camminava senza mascherina. Lo hanno invitato più volte a indossare il dispositivo di protezione, come previsto dalle norme.

Al netto rifiuto hanno sanzionato il cittadino toscano. La multa, se pagata entro 5 giorni è di 280 euro, cifra che sale altrimenti a 400 e raddoppia in caso di recidiva. “Non pagherò la multa e la impugnerò nelle sedi opportune, il Dpcm è incostituzionale”, ha ripetuto comunque il 33enne agli agenti.