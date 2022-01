A Como città nei primi 13 giorni dell’anno più di 800 no vax hanno deciso di vaccinarsi. Restano però oltre 16mila i cittadini non vaccinati, che non hanno cioè ricevuto nemmeno una dose, su circa 85mila residenti.

Il dato emerge dalle statistiche consultabili sul sito della Regione Lombardia. Per la precisione, i non vaccinati a Como città sono attualmente 16.466, erano 17.289 lo scorso 31 dicembre, questo vuol dire che 823 persone hanno deciso di sottoporsi alla prima iniezione. E’ bene sottolineare che il conto totale di chi non ha fatto nemmeno una dose non si riferisce solamente ai cittadini no vax, ossia che rifiutano la vaccinazione. In questo numero sono comprese infatti anche le persone fragili che, alla luce di una delicata e specifica situazione sanitaria, non possono sottoporsi alla somministrazione. E proprio per tutelare queste persone – spiegano i medici da tempo – è necessario che la vaccinazione copra il più ampio numero di cittadini possibile.

Pur in calo di 823 unità, il totale resta comunque un dato non trascurabile. Sono arrivati invece ad oltre 66mila i cittadini comaschi che hanno ricevuto due dosi, e sono saliti a 38.833 quelli che si sono sottoposti al booster erano 32.630 a fine anno. Oltre 6.200 terze dosi in 13 giorni.

Proprio per quanto riguarda la terza dose, in provincia di Como le percentuali sono incoraggianti: il 43,95% dei cittadini ha ricevuto l’iniezione addizionale. Un dato che colloca la provincia di Como al quarto posto regionale. Meglio vanno solamente Lecco, Varese e Cremona.