Colpo di mercato del Como, in arrivo Alex Blanco. L’accordo con il giocatore 23enne spagnolo – attualmente al Valencia – sarebbe già stato raggiunto direttamente con l’amministratore del club Dennis Wise. Nato nel dicembre del 1998 a Benidorm, Alex Blanco è una ala sinistra, un giocatore che nella rosa di mister Giacomo Gattuso andrebbe a rimpiazzare Moutir Chajia. Per un brutto infortunio, infatti, la stagione di quest’ultimo è già terminata.

Alex Blanco, in scadenza di contratto a giugno, aveva diverse offerte dalla Spagna e dal Portogallo, anche di club della massima categoria. Ma proprio la presenza di un personaggio come Dennis Wise e le non nascoste ambizioni del sodalizio lariano lo avrebbero convinto al trasferimento in Italia, anche se in serie B.

Il colpo di mercato del Como arriva tra l’altro da una formazione il Valencia, in cui ha recentemente militato proprio un lariano, Patrick Cutrone. Anche se, a dire il vero, la sua esperienza in Spagna, nella scorsa stagione, non è stata molto fortunata.

Alex Blanco a livello giovanile è cresciuto tra il Valencia stesso e il Barcellona. A livello professionistico vanta esperienze anche con Alaves e Real Saragozza. Nel suo curriculum anche presenze nelle nazionali giovanili spagnole.

QUI il punto sulla ripartenza della serie B