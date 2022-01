Asili nido comunali di Como, cambia ancora l’orario. Dopo il ripristino dell’orario pieno nel mese di settembre scorso l’amministrazione rimodula l’offerta. I nidi di Sagnino, Rebbio e due strutture presenti a Como città chiuderanno alle 16:30 invece che alle 18.

Il cambio di orario è dovuto all’aumento dei contagi.

“Si tratta di una misura straordinaria dovuta all’emergenza sanitaria in corso e soprattutto sarà momentanea”, spiega Alessandra Bonduri, assessore alle Politiche giovanili e asili nido. “A settembre eravamo riusciti a estendere l’orario di chiusura fino alle 18 – dice – ma ora la situazione rende impossibile mischiare le classi di bambini dopo le 16.30 per arrivare a raggiungere il doposcuola”.

Oggi a Como sono iscritti 270 bambini con formula classica – uscita alle 16:30 – mentre sono 35 le famiglie dei piccoli che hanno fatto richiesta di prolungare l’orario scolastico.

Attualmente la misura – come detto – è stata disposta in quattro nidi del territorio mentre resta chiusi – per dieci giorni – a causa di positivi due classi rispettivamente in un asilo nido di via Zezio e uno di Sagnino.