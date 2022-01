Ruba un orologio di pregio nell’abitazione in cui lavora e lo vende, ma poi si presenta in questura per autodenunciarsi. Una 24enne comasca è andata nei giorni scorsi dalla polizia e ha confessato di aver commesso un furto. Dopo i necessari accertamenti, la giovane è stata denunciata e l’oggetto rubato recuperato.

Il furto risalirebbe al novembre scorso. Una 24enne, in servizio come domestica in un’abitazione di Como, nella zona di Lora, avrebbe rubato un orologio di pregio ai datori di lavoro. La donna lo avrebbe poi rivenduto regolarmente in un Compro Oro di Como, incassando 3.800 euro. Nei giorni scorsi, spinta forse dal rimorso per il furto o dal timore di essere scoperta, si è presentata in lacrime in questura e ha confessato quanto accaduto.

Gli agenti delle volanti hanno verificato i fatti. Hanno contattato i datori di lavoro della donna e si sono poi presentati al Compro Oro indicato dalla giovane, dove hanno ritrovato ancora l’orologio e hanno controllato i documenti dell’acquisto. Il Rolex è stato sequestrato in attesa che siano completati gli accertamenti e sarà poi restituito ai legittimi proprietari. Per la 24enne è scattata la denuncia per furto.