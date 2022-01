In Lombardia positività in calo nelle ultime 24 ore (si attesta al 16,7%). A fronte di 237.324 tamponi effettuati sono oggi 39.683 i nuovi casi registrati in Regione. 2.261 nel Comasco.

I numeri diffusi nel report quotidiano ( indicano altri 135 i ricoverati nei reparti ordinari (dove complessivamente ci sono 3.452 pazienti). Altre 4 persone sono state affidate alle cure delle terapie intensive (in totale sono 257 i malati più gravi).

Il numero delle vittime si abbassa rispetto a ieri, si aggiungono comunque altri 52 decessi al drammatico conto delle vittime.

I nuovi casi per provincia vedono Milano con 13.192 contagi la realtà con i numeri più alti. Seguita dai 5.363 a Brescia, i 3.762 a Bergamo e i 3.242 a Monza e Brianza. In provincia di Varese i nuovi positivi sono 2.972, nel Comasco – come detto – sono oggi 2.261. Sotto i mille casi soltanto Sondrio con 696.

