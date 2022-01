Vittoria del Benevento nella ripartenza della B. Questa sera è andato in scena il recupero tra Benevento e Monza. Il match ha di fatto riavviato il campionato cadetto dopo la lunga pausa per le festività natalizie, allungata per le problematiche legate il Covid. La squadra campana si è imposta con un netto 3-1 contro i brianzoli nel recupero del match del 18° turno ed è salita al secondo posto in classifica. Non è stata invece disputata l’altra sfida pure programmata per questa sera, Lecce-Vicenza, ancora per il Covid.

Domani, venerdì, si apre invece la diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata, con la gara Ternana-Ascoli (ore 20.30). Il Como sarà impegnato sabato alle 14 sul campo della Cremonese. Per fare il punto sulla situazione degli azzurri si attende la conferenza stampa di domani mattina con l’allenatore Giacomo Gattuso. In contemporanea al derby lombardo si giocheranno Cittadella-Cosenza, Parma-Crotone e Reggina-Brescia. Alle 16.15 la capolista Pisa affronterà il Frosinone.

Il calendario di domenica prevede alle 16.15 Monza-Perugia, Pordenone-Lecce (arbitrata dal comasco Andrea Colombo) e Spal-Benevento. La chiusura alle 18.30 con Vicenza-Alessandria.

La classifica: Pisa 38 punti; Brescia e Benevento 34; Cremonese 32; Lecce e Monza 31; Cittadella 29; Frosinone 28; Perugia 27; Ascoli 26; Como 25; Ternana, Parma e Reggina 23; Spal 20; Alessandria 17; Cosenza 16; Crotone 11; Pordenone 8; Vicenza 7

Sul fronte del marcato, si attende l’ufficializzazione dell’accordo fra la società lariana e l’attaccante spagnolo, Alex Blanco. Il giocatore è in arrivo sul Lario dal Valencia. A livello giovanile è cresciuto tra il Valencia stesso e il Barcellona. Tra i professionisti vanta esperienze anche con Alaves e Real Saragozza. Nel suo curriculum anche presenze nelle nazionali giovanili spagnole. In questa sessione la società lariana aveva finora operato due cessioni: Dario Toninelli è andato alla Pro Sesto, Azzedine Dkidak al Potenza.