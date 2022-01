Hockey Como sul ghiaccio contro l’Appiano. La squadra lariana è pronta ad iniziare la seconda parte del campionato nazionale Ihl. Dopo che è saltata la sfida con il Falcons Bressanone per il Covid, i biancoazzurri attendono sabato alle 20.30 al PalaAgorà la formazione altoatesina dell’Appiano (Eppan in tedesco). In palio, tra le varie contendenti, tre posti nel tabellone finale dei playoff, gli spareggi che determineranno la classifica definitiva del torneo.

Si gioca a Milano per l’indisponibilità del palaghiaccio di Como. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro (gratis per gli Under 12). Le famiglie dei bambini della scuola hockey avranno diritto ad una riduzione a 5 euro. Per assistere alla sfida dagli spalti, sarò necessario avere il green pass rafforzato e dispositivo anti-Covid FFP2. All’ingresso sarà misurata la temperatura. Sulle tribune andrà tenuto il distanziamento.