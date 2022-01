Prime dose, sessione vaccinale per over 50. L’iniziativa è stata organizzata dal comune di Centro Valle Intelvi per i suoi cittadini. Una iniziativa voluta soprattutto dopo la scelta del Governo, che ha optato per l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso gennaio.

Tra i primi a prenderne atto e ad organizzarsi, il comune di Centro Valle Intelvi che ha deciso di organizzare nel suo territorio una seduta vaccinale straordinaria riservata agli over 50 che necessitano di prima dose. L’appuntamento è fissato per martedì prossimo, 18 gennaio, dalle 14 alle 18, all’hub di Villa Somaini, in via Andreetti, nella località di San Fedele.

Il comune, nel documento firmato dal sindaco Mario Pozzi, invita le persone coinvolte a fissare un appuntamento, rivolgendosi in municipio, oggi e domani dalle 9 alle 12.

