Monitoraggio Ats Insubria. Aumentano i contagi e cresce l’incidenza negli ultimi sette giorni in provincia di Como. Dopo l’impennata di positivi registrata nelle settimane precedenti nell’ultimo monitoraggio dell’Ats Insubria si assiste a un rallentamento della crescita della curva epidemiologica.

Monitoraggio Ats Insubria

Nella settimana dal 7 al 13 gennaio sono stati registrati 14.430 nuovi positivi rispetto ai 13.857 dei sette giorni precedenti. Nei monitoraggi precedenti il numero dei contagi era invece raddoppiato.

Incidenza dei casi Covid

Cresce l’incidenza dei casi Covid: il numero di positivi ogni 100mila abitanti passa da 2.361 a 2.459. La situazione peggiore si registra a Olgiate dove il numero di contagi ogni 100mila abitanti ha raggiunto quota 2944. Segue la zona di Lomazzo e Fino con 2780 e quella di Cantù e Mariano con 2748. In città a Como il numero di contagi ogni 100mila abitanti è pari a 2265, nell’Erbese raggiunge quota 2328 e nel Medio Lario con 2573.

La positività per fasce di età evidenzia come la categoria più colpita dall’infezione in questo momento sia quella degli under 49 seguita dalla fascia dei 50-64enni e infine quella relativa ai minori di 12 anni.