Rivoluzione della sosta in arrivo a Cantù: smart parking, videosorveglianza e app per segnalare ai cittadini i posti auto liberi.

La realizzazione partirà a febbraio per concludersi durante l’estate. Ieri si è svolto il primo incontro tra l’amministrazione comunale, la partecipata Canturina Servizi Territoriali e l’impresa aggiudicataria del progetto di Smart Parking e videosorveglianza dei parcheggi canturini.

“Sono soddisfatto di questo primo incontro operativo e dei dettagli che abbiamo definito– ha spiegato il vice sindaco di Cantù Giuseppe Molteni – I lavori dovrebbero iniziare a metà febbraio e procederanno per lotti, in modo da rendere disponibili già nel breve periodo le nuove tecnologie: così facendo, oltre a garantire un iniziale periodo di rodaggio, sarà possibile sopperire velocemente alle carenze degli attuali parcometri” .

L’esecuzione dei lavori a lotti si svilupperà, a sua volta, gradualmente: in ogni settore in fase di realizzazione non dovrà mai mancare la possibilità di parcheggio, proprio per non penalizzare le attività economiche della zona. Confermata, inoltre, la realizzazione di cinque pannelli a messaggio variabile, da collocarsi in aree strategiche del territorio comunale per la segnalazione di stalli liberi e comunicazioni da parte dell’Amministrazione.

Il progetto prevede, oltre alla sostituzione dei parcometri e all’introduzione della possibilità di pagare con carta di credito o smartphone, l’installazione di appositi sensori che, comunicando in tempo reale con un’app dedicata indicheranno agli automobilisti quali posti auto sono disponibili.

“Sono tantissimi i vantaggi che si potranno ottenere in questo modo, al di là della gestione della viabilità – conclude il vicesindaco – La raccolta dati permetterà, infatti, una progettazione sempre più razionale degli investimenti pubblici e privati futuri, grazie ad una valutazione oggettiva di traffico e soste, quindi di flussi”.