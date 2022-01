Il sottotenente Salvatore Lo Sciuto, ufficiale in uscita dal 5° corso straordinario ad esaurimento per ufficiali dei carabinieri, è il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile di Como. L’incarico è al momento in sede vacante. Sostituisce il sottotenente Matteo Calarco, in congedo dal febbraio dello scorso anno.

La carriera

Originario della provincia di Palermo, classe 68, il sottotenente Lo Sciuto si è arruolato nell’Arma nel 1987. Dopo i primi 7 anni di servizio, trascorsi a Roma tra stazioni territoriali e nucleo investigativo, ha acquisito una rilevante esperienza nel reparto per la tutela agroalimentare. Negli ultimi due anni ha comandato la stazione di Luino, in provincia di Varese.