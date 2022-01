Cantù senza Johnson nel match di Treviglio. L’assenza dell’americano, che per scelta non intende vaccinarsi contro il Covid, è praticamente certa nella gara di domenica dei brianzoli in terra bergamasca. Con le regole attuali, in A2 di basket non è possibile scendere in campo senza il green pass. E a questo punto si tratta di capire se l’americano potrà rimanere o se la società dovrà fare una scelta drastica. Robert Johnson, nella foto sopra, è stato tra i protagonisti di questa stagione ed è stato elemento di sicuro affidamento. Ma, in mancanza di uno specifico provvedimento governativo, lo statunitense in A2 (che è considerato un torneo dilettantistico) non può essere schierato.

La trasferta

Dopo una lunga pausa, per la S.Bernardo-Cinelandia Park è ora tempo di pensare alla partita del PalaFacchetti (inizio alle 18). L’incontro è valido per l’ultima giornata del girone d’andata. Cantù guida la classifica del girone verde a pari punti con Udine. La sfida è stata presentata dal vicecoach Max Oldoini, che in settimana ha sopperito all’assenza di Marco Sodini, colpito da un grave lutto familiare, la scomparsa della mamma. «Data la triste situazione che ha colpito Marco, abbiamo cercato, io, Fabrizio Frates e Antonello Sorci, di preparare la partita nel modo più meticoloso possibile” ha detto Oldoini. “Affrontiamo un’avversaria, Treviglio, che in casa ha sempre vinto. È la prima squadra per punti realizzati: ne segna 83 di media, che diventano 86 quando gioca sul campo amico. È quindi una formazione che vuole correre e segnare subito nei primi secondi dell’azione. Noi dovremo essere molto attenti e intensi. Il nostro avversario domenica cercherà di conquistare l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Noi, di contro, giocheremo per vincere così da chiudere primi alla fine del girone di andata».

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso intanto noto le date dei recuperi delle partite di serie A2 precedentemente rinviate per il Covid. I turni di campionato numero 14 e 15 verranno recuperati rispettivamente il 16 febbraio e il 16 marzo. Entrambe le partite si disputeranno alle ore 20.30 di mercoledì. Cantù scenderà in campo a Capo d’Orlando il 16 febbraio, contro l’Orlandina. Poi il match casalingo contro il Pistoia Basket, riprogrammato il 16 marzo.

