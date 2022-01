In Canton Ticino 1.484 nuovi casi Covid e 2 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Come comunicato dall’Ufficio del medico cantonale, salgono a 1.076 le vittime del virus nel cantone svizzero di lingua italiana. I pazienti nelle strutture ospedaliere sono 173 (-6) in reparto e 14 (=) nelle terapie intensive (I dati di ieri).

La campagna vaccinale

Mentre rallentano i nuovi casi Covid in Canton Ticino, proseguono le vaccinazioni per contrastare il virus. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale delle persone completamente vaccinate sale a 71,1%, dato che sale a 71,6% per i cittadini con più di 65 anni.

Prolungati i provvedimenti anti Covid per i grandi eventi

Tenuto conto dell’evoluzione attuale della situazione epidemiologica in Ticino, il Consiglio di Stato ha deciso di prolungare i provvedimenti cantonali per i grandi eventi fino al 30 gennaio 2022. Gli spettatori dei grandi eventi sportivi e culturali al chiuso (con più di mille spettatori) dovranno continuare a esibire un certificato «2G», indossare obbligatoriamente la mascherina, rimanere seduti e consumare cibi o bevande solo nelle strutture della ristorazione. Potranno essere occupati solo i posti situati nelle tribune e il numero massimo di spettatori presenti sarà limitato ai due terzi della capacità delle strutture.