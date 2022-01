È morto Giacomo Vianello. Ex calciatore, aveva 74 anni. Originario di Treporti (Venezia) Vianello aveva terminato la sua carriera di giocatore nel Como, nella stagione 1978-1979. Sul Lario, per lui soltanto una partita – contro il Trento nell’ultima giornata – nel campionato di serie C che si chiuse con la promozione dei lariani allenati da Giuseppe “Pippo” Marchioro in serie B. Gli azzurri l’anno dopo, con un indimenticabile “doppio salto” avrebbero poi conquistato la serie A. Exploit poi ripetuto tra 2001 e 2002 dalla formazione guidata dal compianto Loris Dominissini.

Sul Lario l’esperienza di Vianello non fu dunque appagante, ma la sua, in precedenza era stata una carriera importante. Difensore roccioso, tra 1974 e 1977 è stato uomo-simbolo del Palermo: non a caso in queste ore molti ricordi e testimonianze di cordoglio sono giunte proprio dal capoluogo siciliano. Oltre a quello rosanero, i club più importanti in cui ha militato nella sua carriera, con un buon numero di presenze, sono stati Atalanta, Ternana e Napoli (tre stagioni in serie A con i partenopei). Ha inoltre vestito le casacche di Fermana e Livorno, oltre che del San Donà, la compagine in cui è cresciuto nel settore giovanile.

QUI la pagina di sport del nostro sito