“Energia per Como by Alessandro Volta”. E’ una nuova iniziativa per supportare progetti culturali e sostenibili del territorio nata dalla collaborazione tra Fondazione Volta e un network di aziende con capofila Acsm Agam ed Enerxenia.

Energia per Como by Alessandro Volta: obiettivo sostenere iniziative del territorio

L’obiettivo del progetto Energia per Como by Alessandro Volta, promosso dalla Fondazione, è quello di sostenere le iniziative più significative di un territorio ricco di associazioni dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, naturale e artistico locale.

Il bando vuole sostenere progetti legati in particolare alle tematiche della cultura sostenibile, al rispetto dell’ambiente e dell’energia. Le domande andranno presentate dal 15 gennaio, tutte le informazioni su: https://fondazionealessandrovolta.it/energia-per-como-by-alessandro-volta/

Dal tema ambientale al sostegno alle associazioni

“La cultura è un fattore decisivo per la crescita e l’identità delle comunità locali”. Sottolinea Nicoletta Molinari, vicepresidente di Acsm Agam: “Il nostro Gruppo -aggiunge- vuole sostenere le tante associazioni culturali, penalizzate dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni”. “La sinergia con Fondazione Volta è una ulteriore occasione per fornire al territorio energia positiva e fiducia contribuendo alla progressiva riconquista di spazi e occasioni di incontro”. Spiega Giuseppe Borgonovo, presidente di Acel Energia. “Alla base dell’iniziativa -Commenta Luca Levrini Presidente di Fondazione Volta- vi è inoltre il desiderio di sostenere la diffusione degli eventi culturali. Aspetto che valorizza il numero delle iniziative più che la loro importanza, dando forza in modo capillare e costante alle idee e al loro desiderio di diffonderle.”