Nick Dinicola ingaggiato dall’Hockey Como. Colpo di mercato per la società lariana, che si è assicurata il forte attaccante di nazionalità statunitense, atteso a Como nei prossimi giorni. Classe 1994, nato a Wolcott (Contea di New Haven nello Stato del Connecticut), Dinicola ha giocato a livello professionistico per i Noxville Ice Bears e per i Pensacola Ice Flyers. Per l’americano sarà la prima esperienza in Italia e in particolare nell’International hockey league, il campionato in cui milita la formazione comasca. Nick è atteso sul Lario nei prossimi giorni.

La squadra bianco azzurra domani sera è attesa dal primo impegno nella seconda parte del campionato, nel girone di qualificazione che mette in palio tre posti nel tabellone dei playoff. Alle 20.30 al PalaAgorà di Milano la sfida contro gli altoatesini dell’Appiano (Eppan in tedesco).

