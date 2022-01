Libertas senza tregua, domenica gioca in Basilicata. Terzo incontro in poco più di una settimana per la formazione brianzola di serie A2 di pallavolo maschile. I brianzoli domenica alle ore 15.30 affronteranno al palasport di Villa D’Agri di Marsicovetere i padroni di casa del Sole Lagonegro. I lucani arrivano da due vittorie consecutive, una al tie-break tra le mura amiche contro Porto Viro, la seconda sul campo ostico di Mondovì.

Coach Matteo Battocchio presenta così la sfida. “Lagonegro è una squadra molto ordinata. dopo un inizio un po’ in salita a causa del Covid, ha preso un ruolino di marcia di altissimo profilo. Non mi stupirei di vederla nelle parti alte della classifica a fine campionato. Per quanto ci riguarda, sarà un’altra gara tosta e difficile. Per tanti motivi siamo una fase non semplice, ma dobbiamo continuare a crescere e a migliorare il livello del nostro gioco”.

QUI la pagina di sport del nostro sito