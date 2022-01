Positivo al Covid, un ventenne del Gambia aveva prenotato una camera in un b&b di Como, in via Pasquale Paoli. Al momento della registrazione, il sistema ha incrociato i dati e inviato la segnalazione di allerta alle forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti della polizia di Stato di Como sono intervenuti nella struttura e hanno accertato che il giovane non aveva alcun attestato di guarigione dal virus e sarebbe dunque dovuto essere in isolamento. L’uomo è stato denunciato. Poco dopo è arrivata una seconda segnalazione analoga, ma il cliente dell’hotel che in banca dati risultava ancora positivo al Covid aveva in realtà un certificato di guarigione.