Casinò di Campione apertura fissata per mercoledì 26 gennaio. La conferma arriva dal sindaco Roberto Canesi in accordo con la società Casinò di Campione spa.

Se tale data sarà onorata, verrà dunque rispettato il termine concordato con gli amministratori, i commissari e il Tribunale, di riaprire le porte della casa da gioco entro la fine del mese. Anche se, ancora una volta, si guarda con attenzione all’evoluzione della pandemia, spiega il sindaco Canesi.

Proprio l’aumento dei contagi ha portato a posticipare la ripartenza del Casinò inizialmente fissata a fine 2021, successivamente ipotizzata a metà gennaio poi slittata in via precauzionale.

La riapertura dipenderà sempre dalla situazione pandemica ma oggi la conferma della zona gialla allontana il temuto rischio della fascia rossa che bloccherebbe ogni possibilità.

Lo staff –decimato nelle scorse settimane causa Covid e quarantene- ora è pronto ad entrare in servizio, grazie anche alle modifiche apportate dal governo alle misure sui periodi di isolamento.

La decisione di partire mercoledì 26 –conclude il sindaco di Campione d’Italia– ha l’obiettivo di testare staff, sistemi e struttura in vista del fine settimana. Nelle previsioni c’è anche un grande evento inaugurale, come quello previsto per il 31 dicembre poi annullato.

Vedi anche: Casinò di Campione, riapertura a metà gennaio