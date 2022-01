Cantù attiva un secondo punto tamponi drive through per i test rapidi nel parcheggio vicino alla farmacia comunale di via San Giuseppe, già punto di riferimento per i tamponi antigenici. La struttura sarà realizzata grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e la partecipata Canturina Servizi Territoriali e sarà dedicata in via prioritaria alle scuole.

Picco di richieste

La struttura per i tamponi rapidi in auto sarà posizionata nel parcheggio sopra l’hub e la farmacia comunale. “Ormai il ritmo al quale vengono somministrati i Test Antigenici Rapidi è pressante: parliamo di circa 400 tamponi al giorno nel solo centro comunale – spiega il vicesindaco Giuseppe Molteni – Prendendo in considerazione anche il punto di via Nassiriya, il quadro si fa quanto mai complesso. E’ necessario garantire un servizio celere e di qualità ai cittadini. In quest’ottica, l’ampliamento dell’offerta in via San Giuseppe diventa la risposta concreta a una reale necessità”.

Le scuole

La struttura è una risposta anche alle richieste avanzate dalle scuole all’assessore Isabella Girgi, per la realizzazione di un centro dedicato che possa accorciare i tempi per i tamponi agli studenti e al personale scolastico.

“Stiamo progettando il centro drive through con l’obiettivo di snellire l’accumulo di utenti in attesa di tampone, situazione ormai comune a tutte le farmacie – sottolinea l’amministratore unico di Canturina Servizi Territoriali Marco Bizzozero – Dovremmo partire entro fine mese e l’idea è quella di riservare la struttura agli studenti e al personale scolastico”.

Gli orari attuali

Il punto tamponi rapidi attualmente attivo in via San Giuseppe, è accessibile solo a persone asintomatiche. E’ necessaria la prenotazione al link https:// farmaciecomunalicantu.setmore.com/. E’ aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 19. Il sabato dalle ore 8.30 alle 18.30.