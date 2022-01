Vaccini a Como. “La Lombardia resta in zona gialla grazie alla vaccinazione”, sono le parole del dottor Giuseppe Carrano, responsabile della campagna vaccinale dell’Asst Lariana, che fa il punto sulle somministrazioni in provincia di Como.

Vaccini a Como

“Abbiamo fatto 44mila vaccinazioni dal 1° gennaio e ai bambini 4200 iniezioni sempre a partire da inizio mese. Ora stiamo completando le terze dosi – aggiunge Carrano – nei nostri hub tutti gli slot sono prenotati, c’è molta domanda soprattutto in città”. Infine un appello a quanti ancora non hanno aderito alla campagna di vaccinazioni anti Covid: “Mi rivolgo ai non vaccinati invitandoli a effettuare la somministrazione di vaccino il prima possibile”, conclude Carrano.

Come prenotare il vaccino

Vaccini a Como. Per i cittadini che vogliono prenotare la prima o terza dose è possibile scegliere tra due modalità di ricerca: disponibilità dei centri per data oppure per collocazione geografica. Nel primo caso, in funzione della data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma. Nel secondo caso, il sistema propone gli hub in base al Cap, il codice di avviamento postale indicato.

Da martedì prossimo, 18 gennaio, sarà inoltre possibile cambiare la data di prenotazione della terza dose. Non sarà più necessario cancellare l’appuntamento già fissato per poter scegliere una data diversa. Il cambiamento sarà possibile direttamente dal portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Call center 800.89.45.45

Vaccini a Como. Infine per quanti non riuscissero a completare la prenotazione della terza dose tramite il portale di Regione Lombardia, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia informa che “gli operatori del call center 800.89.45.45 sono a disposizione per verificare e risolvere la problematica”.

