Arthur Miles eliminato a “The Voice Senior”. Le parole di stima di Loredana Bertè e Gigi D’Alessio non sono bastate. Al momento di scegliere i suoi finalisti, Clementino ha preso una decisione differente. E così è finita l’avventura del cantante americano, classe 1949, che da tempo si è trasferito nel Comasco e che tanta emozione ha suscitato sia nello studio del programma di Rai1, sia tra i telespettatori.

Ieri sera a “The Voice Senior” (condotto da Antonella Clerici) era in programma la semifinale. In lizza quattro squadre, ognuna composta da sei cantanti. I quattro leader (Gigi D’Alessio, Loredana Berte, Clementino e Orietta Berti) dovevano scegliere tre interpreti del proprio team da portare in finale. Ancora una volta Arthur Miles ha coinvolto tutti con la sua voce blues, con una toccante interpretazione di “Stand by me”, brano scelto dal suo caposquadra Clementino.

Come detto, Bertè e D’Alessio hanno vivamente consigliato al rapper di portare in finale Miles, riservandogli grandi elogi. Ma Clementino ha dato il pass per la sfida decisiva a Russell, Luciano Genovesi e Marcella di Pasquale.

Un po’ di delusione tra i tanti ammiratori di Arthur Miles, che in ogni caso, a prescindere dal risultato, è stato un protagonista assoluto, apprezzato e rispettato, di “The Voice Senior” 2022. Emozioni per la sua interpretazione di “Stand by me” ieri sera e, nelle eliminatorie, di “What a wonderful world” di Louis Armstrong. Tanti nuovi ammiratori, per lui, che vanta una carriera di tutto rispetto: tra le collaborazioni più importanti quelle con Tina Turner, Zucchero Fornaciari, Paolo Conte, Gloria Gaynor e la stessa Loredana Bertè.