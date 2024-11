Piazze pronte a trasformarsi in salotti accoglienti, eventi per grandi e piccoli, musica per le vie del centro e un calendario dell’avvento tutto da scoprire, giorno dopo giorno. Ecco, in sintesi, il Natale in città. Presentato in Comune il calendario di “Como… che incanto!” che tra appuntamenti consolidati e novità è pronto a partire già dal prossimo weekend. In programma eventi gratuiti per i piccoli ma non solo.

Tra i primi appuntamenti pronti a partire: sabato 23 novembre si accenderà la giostra dei cavallini in uno spazio diverso dal solito: Largo Miglio a due passi da Porta Torre, si aprirà il mercatino in piazza Perretta (le 3 bancarelle solidali saranno invece in piazza Grimoldi), e si potrà iniziare a pattinare alla pista del ghiaccio in piazza Cavour. Dal 30 novembre poi torneranno le proiezioni artistiche che illumineranno dei principali edifici simbolo della città (dal Broletto al Teatro Sociale, dalla Pinacoteca alla statua di Volta nell’omonima piazza). Ma dal primo dicembre si entrerà nel cuore degli eventi con l’accensione alle 18 dell’albero in piazza Duomo accompagnata dalla musica dei Sulutumana. E proprio la musica sarà grande protagonista. Tra le principali novità di quest’anno la filodiffusione per le vie del centro storico e le “Calend’arie dell’avvento – melodie verso il Natale”: con l’inizio di dicembre ogni giorno alle 18 ci sarà una sorpresa musicale dal balcone del Broletto. La passeggiata a lago invece evocherà il Natale di un tempo grazie alle lanterne arricchite dalle illustrazioni d’epoca concesse dall’Associazione Libico Maraja. Mentre Palazzo Natta a partire dal 7 dicembre nei weekend si trasformerà in un bosco incantato con una rassegna di fiabe natalizie. E le scenografie da fiaba dal centro arriveranno anche in periferia nei parchi di via Anzani, Tavernola e Ponte Chiasso. Il giorno della vigilia in piazza Duomo alle 17 arriverà Babbo Natale, la rassegna si chiuderà il 6 gennaio nel giorno dell’Epifania. 140mila euro la spesa totale. “Vogliamo riscoprire il piacere di stare insieme e le occasioni non mancheranno” ha detto il sindaco Alessandro Rapinese. “”Vogliamo riscoprire il Natale di un tempo” ha aggiunto Chiara Bodero Maccabeo, assessore a Comunicazione, Eventi e Marketing territoriale Comune di Como.



Sul fronte viabilistico con Asf Autolinee studiate alcune soluzioni per agevolare gli arrivi in città con una navetta circolare nei weekend attorno alla città murata. E un’incentivazione all’utilizzo dei parcheggi di interscambio.

Infine un dato relativo allo scorso anno e al ricavato che andrà in beneficenza: raccolti 17mila euro destinati, attraverso un bando, a progetti sociali nei quartieri.

Il programma

Giostra dei cavallini

A partire dal 23 novembre, in largo Miglio si accenderanno le luci dell’antica giostra: un’esperienza che rievoca l’incanto di un’epoca passata. È questo il luogo perfetto per scattare foto memorabili: il connubio tra storia e divertimento regalerà emozioni indimenticabili a chiunque voglia vivere un momento fuori dal tempo.

Mercatini natalizi

Dal 23 novembre, apriranno le porte le casette dei mercatini di Natale, nella suggestiva cornice di Piazza Perretta. Qui tradizione, colori e calore si fondono in un’atmosfera unica, creando un piccolo villaggio in festa, perfetto per immergersi nello spirito del Natale. Tra le bancarelle si potranno trovare prodotti artigianali di alta qualità, oggetti fatti a mano, decorazioni e tanto altro. I mercatini diventano luogo per lo shopping e anche spazio di condivisione e convivialità.

In Piazza Grimoldi verranno allestite, come di consueto, 3 casette dedicate alle associazioni del territorio che diventeranno un punto d’incontro tra lo spirito natalizio e la solidarietà.

Luci e Proiezioni artistiche

Dal 30 novembre, il centro storico si trasformerà in un vero e proprio spettacolo a cielo aperto grazie alle proiezioni artistiche che illumineranno le facciate di alcuni dei suoi edifici più iconici: il Broletto con il campanile, il Teatro Sociale, la ex Casa del Fascio, la statua di Alessandro Volta nell’omonima piazza, piazza San Fedele, Porta Torre, il Museo Civico, la Pinacoteca, incantando i visitatori con un’atmosfera magica.

Anche le luminarie natalizie guideranno i passi dei visitatori lungo le strade della città.

Pista del ghiaccio

A partire dal 23 novembre, la pista di pattinaggio in Piazza Cavour – illuminata dalle luci dell’albero al centro – diventerà il cuore pulsante del divertimento natalizio per grandi e piccini, punto di incontro ideale per famiglie e amici, appassionati e non, di pattinaggio.

Accensione dell’Albero di Natale

Domenica 1° dicembre alle ore18 in piazza Duomo, Como si illuminerà grazie a uno degli eventi più attesi del Natale: l’accensione del magnifico abete, simbolo di festa e di tradizione. Il gruppo musicale Sulutumana, con la sua musica, contribuirà a rendere l’esperienza ancora più speciale. Con l’accensione delle luci si darà il via anche alle straordinarie proiezioni artistiche del Broletto.

Filodiffusione

A partire dal 1° dicembre la filodiffusione accompagnerà i visitatori nelle vie del centro (via Vittorio Emanuele II, via Cinque Giornate, via Berardino Luini e via Indipendenza). Per creare un’atmosfera di allegria e festa nei giorni feriali dalle 17.00 alle 21.00 e nei weekend dalle 10.00 alle 22.00, le strade saranno allietate dalla musica natalizia.

Le Lanterne di Natale – Passeggiata a Lago

Sulla passeggiata a lago, numerose lanterne dal sapore antico accompagneranno i visitatori lungo la passeggiata, evocando i ricordi del Natale di un tempo, tra memoria, tradizione e meraviglia e ammirando la bellezza del panorama. Le lanterne sono arricchite dalle splendide illustrazioni d’epoca gentilmente concesse dall’Associazione Libico Maraja.

Calend’arie dell’avvento – melodie verso il Natale

Sempre a partire dal 1° dicembre ogni sera alle ore 18 appuntamento con le Calend’Arie dell’Avvento, melodie verso il Natale – in collaborazione con ASLICO. Un calendario musicale unico che accompagnerà tutti con melodie e suggestioni verso il giorno più atteso dell’anno. Come accade con le tradizionali caselline di un calendario dell’Avvento, ogni giorno ci sarà una sorpresa musicale che, dal suggestivo balcone del Broletto di piazza Duomo, incanterà il pubblico.

Concerto Jazz di Francesco D’Auria – Lunatiks 4T

Il 6 dicembre alle ore 21, nella splendida cornice di Villa Erba, appuntamento per un evento imperdibile: il Concerto Jazz di Francesco D’Auria con i Lunatiks 4T. Una serata all’insegna della musica raffinata e coinvolgente, dove le note del jazz si fonderanno con l’eleganza senza tempo di Villa Erba, guidando il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni e virtuosismi.

A mille ce n’è… – Rassegna di favole per bambini

A partire dal 7 dicembre, ogni sabato e domenica pomeriggio Palazzo Natta si trasformerà in un incantevole bosco incantato, pronto ad accogliere i più piccoli con una rassegna di fiabe natalizie. Le compagnie teatrali Fata Morgana, Mumble Theatre e Il Baule dei Suoni, capitanate dal Gruppo Teatro Popolare, daranno vita alle più belle fiabe del Natale e porteranno sul palco emozioni e storie indimenticabili.

Gli spettacoli inizieranno alle 15 con due repliche. A spettacoli conclusi, sarà possibile visitare il bosco incantato allestito in Palazzo Natta. Un’ambientazione ideale per scattare le più belle cartoline di Natale e conservare un ricordo indelebile di questa esperienza.

Anche i parchi di via Beccaria a Ponte Chiasso, di via Traù a Tavernola e di via Anzani si trasformeranno, di sabato pomeriggio, in autentiche scenografie da fiaba. Gli spazi verdi diventeranno palcoscenici incantati, dove immergersi in racconti natalizi animati da personaggi fiabeschi.

L’iniziativa nasce dal desiderio di rendere il Natale accessibile e speciale per tutta la comunità, portando il calore e l’incanto delle festività anche a chi vive lontano dal centro storico.

Brass Band e Celtic Knot Pipes and Drums

A partire dal 8 dicembre, i pomeriggi del fine settimana saranno animati dalla magia della musica in città. Il suono delle cornamuse del Celtic Knot Pipes and Drums e della Brass Band risuonerà nelle strade del centro storico e lungo la passeggiata a lago, portando con sé l’atmosfera natalizia. La città si trasformerà in un palcoscenico di colori, suoni e allegria per offrire una festa danzante che faccia ballare e divertire tutti.

Concerto Gospel – Como Gospel Choir

In centro città grandi emozioni con il Concerto Gospel del Como Gospel Choir, in programma in Piazza Duomo nei giorni 7 dicembre alle 18.30 e 21 dicembre alle 19. Un appuntamento imperdibile che porterà l’energia e il calore della musica gospel in una delle piazze più suggestive di Como. La magia del Natale si mescola con la forza del gospel, per regalare al pubblico momenti di emozione e condivisione.



Laboratori Creativi – Crea la tua Corona dell’Avvento

Il Comune ha organizzato dei laboratori creativi di condivisione per realizzare ghirlande dell’Avvento, perfette per decorare case e tavole. Ogni sabato, sotto il Broletto dalle 15.00 alle 17.00, grazie alla collaborazione con Slow Lake, un’occasione unica per creare insieme decorazioni natalizie, respirando l’atmosfera di comunità e festeggiamenti. Natale è, infatti, uno dei momenti più speciali per stare insieme e condividere momenti di festa attorno a tavole imbandite e addobbate.

La piccola civetta di Natale

In biblioteca comunale il 14 dicembre alle 16 è in programma l’iniziativa “Letture e laboratori in biblioteca” per bambini dai 4 agli 8 anni con letture di libri dedicati alla tematica “Alberi e loro frutti e abitanti” e con attività creativa e di laboratorio.

Laboratori asili nido

A partire dal 7 dicembre, sono previsti negli asili nido alcuni laboratori per i più piccoli. Una magica atmosfera natalizia di attesa e stupore pervaderà i laboratori proposti, coinvolgendo i piccoli-grandi protagonisti che potranno sperimentare attraverso i loro sensi la creatività e l’ascolto. Le iniziative si configurano come occasione di incontro tra bambini, famiglie e asili nido, offrendo attività dedicate alla scoperta di storie, giochi e…emozioni.

Ritratto Tutto – Workshop creativo in collaborazione con Accademia delle Belle Arti Aldo Galli

Un momento speciale per i ragazzi dai 13 ai 16 anni il 14 dicembre dalle 10, con una giornata interamente dedicata all’arte. Grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, l’artista e docente Vanni Cuoghi guiderà i partecipanti in un’esperienza coinvolgente in cui i ragazzi avranno l’opportunità di esplorare la propria identità attraverso l’arte. Ogni giovane partecipante sarà, infatti, invitato a realizzare un autoritratto in scala reale, dando forma e voce al proprio mondo interiore. Sarà un’occasione per sperimentare con creatività e per divertirsi insieme.

Coro dei Duecento – a cura di ASLICO

Il Coro dei Duecento, a cura di ASLICO, si esibirà il 22 dicembre alle ore 18.20 sotto il portico del Broletto. Un evento che creerà un’atmosfera natalizia unica, nella splendida luce dell’albero di Natale.

Arrivo di Babbo Natale

L’arrivo di Babbo Natale con la carrozza a cavalli sarà un evento speciale, previsto in grande stile alla vigilia di Natale, alle 17.00 circa, in Piazza Duomo. Babbo Natale raggiungerà il cuore della città portando con sé un carico di amore e gioia e un’irresistibile esplosione di magia natalizia che coinvolgerà tutti.

Epifania

Per chiudere in bellezza la rassegna natalizia, il 6 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00 sotto il Broletto, ultimo momento speciale dedicato ai bambini. Una favola per i più piccini, a cura del Gruppo Teatro Popolare, darà vita a una storia magica che accompagnerà l’arrivo dell’Epifania.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito www.nataleacomo.it