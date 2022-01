Positivi al Covid eppure fuori dalla propria abitazione. Nell’ambito dei controlli per il rispetto delle normative Covid a Mariano Comense (via per Cabiate) la polizia di Stato ha fermato due persone, un 60enne e una donna di 45 anni italiani, risultati entrambi positivi al Covid e già noti alle forze dell’ordine. Erano dunque fuori quando invece erano tenuti a rimanere in casa perché risultati positivi proprio tra ieri e l’altroieri. E’ scattata la sanzione da 400 euro.