Vittoria per la Briantea84 al rientro in campo dopo un lungo stop. La UnipolSai Briantea84 Cantù ha battuto il Millennium Basket Padova per 71 a 47 e ha mandato un ulteriore segnale al campionato di serie A di basket in carrozzina. La squadra comasca, con una partita in meno, ha agganciato in testa alla classifica del girone A proprio la formazione veneta.

“C’era da togliere un po’ di ruggine” ha detto Giulio Maria Papi, Mvp della gara con 22 punti. “Non giocavamo una partita da fine novembre. La sfida contro Padova era la più importante da vincere. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, nonostante questo periodo di difficoltà. La nostra linea è ben segnata e vogliamo arrivare fino in fondo ai nostri obiettivi. Abbiamo giocato bene di squadra, difendendo anche molto bene”.

“Abbiamo preparato la partita nei dettagli” ha commentato il vice allenatore Marco Tomba, contro Padova alla guida della Briantea. “Stiamo lavorando per dare una bella impronta alla squadra e ci stiamo arrivando piano piano. Contro Padova si sono viste buonissime cose. Il pubblico? Bello vederlo sugli spalti nonostante le restrizioni. È sempre bello poter giocare in casa con i nostri tifosi. Ci fa emozionare e speriamo che sia lo stesso per loro”.

