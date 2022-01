Asili nido di Como, da lunedì 17 gennaio sarà temporaneamente sospeso il prolungamento orario fino alle ore 18 degli asili nido comunali di via Giussani, via Palestro, via Zezio e Sagnino.

Asili nido di Como

Una decisione presa a causa dell’aumento dei contagi. In una nota il Comune di Como informa che proprio l’aumento dei casi positivi tra i bambini ha portato alla chiusura parziale di tre strutture e totale di altre tre, oltre alle assenze per covid o quarantena di educatori e ausiliari.

In questa fase la giunta comunale, su proposta dell’assessorato alle Politiche educative, ha optato per una temporanea riduzione dell’orario in quattro asili in modo che possa essere garantita la continuità del servizio principale dalle ore 7,30 alle ore 16,30.

Al momento sono 275 i bambini iscritti ai nove asili nido comunali, dei quali 35 usufruiscono del modulo di permanenza dopo le ore 16.

